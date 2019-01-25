الرئيس الفنزويلي يعلن استعداده للقاء رئيس البرلمان في أي وقت ومكان

وكالات

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداده للقاء رئيس البرلمان خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقال الرئيس الفنزويلي في مؤتمر صحفي الليلة أوردته قناة (روسيا اليوم) "دوما هناك قناة للحوار مع المعارضة، تحت أي ظروف كانت"، مؤكدا استعداده للقاء جوايدو "اليوم غدا وفي كل وقت مستعد للذهاب… وإذا كانت هناك حاجة للقاء هذا الرجل في الساعة 3 فجرا، سأذهب،

وفي حال وجوب الحضور عاريا سأحضر، أنا مستعد للحوار".وأضاف أن قنوات الاتصال مع المعارضة قائمة وكانت موجودة دائما، وأنه قطع العلاقات مع الحكومة الأمريكية ومع الرئيس دونالد ترامب لكن ليس في مجال الطاقة والاقتصاد، ولفت إلى أن العلاقات بين فنزويلا والشعب الأمريكي قائمة ولن تنقطع أبدا.وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا عقب إعلان رئيس الجمعية الوطنية جوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا"، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا، فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.