فعاليات إبداعية وفنية عُمانية وخليجية وعربية حافلة

تتابعت أيام عامرة بالإبداع خلال فترة إقامة مهرجان الرستاق العربى للمسرح الكوميدى فى سلطنة عُمان.

تم تدشينه فى احتفالية رائعة تحت رعاية الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسنى وزير الإعلام، إيذانا بانطلاق عروض ومسابقات وندوات دورته الثانية.

أسندت إدارة المهرجان إلى الفنان سامح الصريطى رئاسة لجنة التحكيم، تعبيرا عن تقدير سلطنة عُمان لمصر ومبدعيها.

تم أيضًا تنظيم معرض لجماعة التصوير الضوئى كفعالية مصاحبة للمهرجان، واحتوى على مجموعة من اللوحات الفنية التى تستعرض عددا من أهم وأبرز المعالم التاريخية والثقافية والحضارية والإنسانية الشهيرة.

كما يعتبر المعرض حصيلة مسابقة تنافس فيها مجموعة من فنانى الفياب والمصورين الضوئيين المحترفين والهواة، حيث التقطت عدساتهم صورا رائعة خاصة لقلعة الرستاق قبل وبعد ترميمها، وكذلك لأجمل المواقع والمزارات السياحية.

رسالة تعبر عن قيم الوفاء

شهد احتفالية الافتتاح كوكبة من نجوم الفن فى السلطنة ومنطقة الخليج والوطن العربى. وفى ختامها قام الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسنى وزير الإعلام راعى المناسبة، بتكريم مجموعة من المشاركين والمدعوين من داخل السلطنة وخارجها. تعبيرا عن قيم الوفاء كان فى مقدمتهم الفنان الراحل سالم بهوان، حيث تسلم التكريم ابنه (حمد). حضر احتفالية الافتتاح على بن خلفان الجابرى وكيل وزارة الإعلام ولفيف من أعضاء مجلس الشورى، والمجلس البلدى والنقاد والفنانين.

حلقات وورش عمل

تخليدا لدوره الفنى المتميز فى السلطنة، حملت الدورة الجديدة من مهرجان الرستاق العربى للمسرح اسم الفنان سالم بهوان. ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان تم تنظيم حلقة عمل تدريبية حول تقنيات الممثل الكوميدى نفذها الدكتور كريم خنجر من العراق، وقد

شهدت زيارة قام بها سامح الصريطى رئيس لجنة التحكيم، والدكتورة عبير الجندى أحد أبرز أعضاء اللجنة. كما اقيمت على هامشه عدة حلقات وورش عمل حول فنون الكوميديا، والبانتومايم.

تضمن برنامج المهرجان مشاركة العديد من أبرز الفرق المسرحية، حيث قدمت مجموعة متميزة من العروض العمانية والخليجية والعربية.

من أهمها من السلطنة فرق: صلالة، وتواصل، والشفق، ومسرح الدن للثقافة والفن، إلى جانب الفرقة المركزية للتمثيل فى العراق، ومسرح رأس الخيمة من الإمارات. تقدم للمشاركة فى المسابقات 37 نصا. وتم اختيار مجموعة من أفضلها لتخوض التصفيات النهائية منها أربعة عروض كوميدية تمثل السلطنة.

فيلم بعنوان للحُب بقية

ضمت لجان التحكيم لفيفا من المبدعين، برئاسة سامح الصريطى، وفى مقدمتهم من الفنانين العمانيين: صالح زعل، وجاسم البطاشى، وزاهر السلامى. ومن الدول العربية: عبدالله ملك من البحرين، ورمزى الجمالى من السعودية، والفنانة عبير الجندى من الكويت.

يقدم المهرجان فى دوراته المتتابعة مجموعة من الجوائز القيمة لتشجيع التنافس الإبداعى الشريف بين الفرق المشاركة فى المسابقة الرئيسية، وهى مخصصة لأفضل: نص، وإخراج، وديكور، وإضاءة، وأزياء، ومؤثرات صوتية، ومكياج، وممثل أول، وممثل ثانٍ، وممثلة أولى، وممثلة ثانية.

كما خصصت إدارة المهرجان فى دورته الثانية مجموعة أخرى من الجوائز، ومن أهمها: جائزة الرستاق لأفضل عرض مسرحى متكامل، بالإضافة إلى جائزة الجمهور وحملت اسم

الفنان الراحل سالم بهوان، وجائزة لجنة التحكيم وأطلق عليها اسم الفنان الكويتى الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وجائزة الكوميديا وحملت اسم الفنان القطرى الراحل عبدالعزيز الجاسم، تعبيرا عن الاهتمام بتفعيل التعاون والتواصل الثقافى والفنى بين الشعوب الخليجية.. وتم خلال احتفالية الافتتاح عرض فقرة عن الفنانين الثلاثة عبارة عن مادة فيلمية مصوّرة فى إحدى الواحات الزراعية بولاية الرستاق. حمل الفيلم عنوان: للحُب بقية، ورسم لوحات تجسد إبداعات ثلاثة من عمالقة الفن الدرامى والمسرحى العربى والخليجى.

منصة الشعوب

من جانبه ألقى محمد بن خميس المعمرى رئيس المهرجان كلمة فى احتفالية الافتتاح قال فيها إن المسرح على مر الحضارات وتعاقب الأمم ما زال منصة الشعوب وصوت الناس يعبر عن قضاياهم ويملأ وقت فراغهم ويستعرض مواهبهم ومهاراتهم من خلال أشكاله المتنوعة وصوره المتجددة ما بين الملهاة والمأساة، ويبقى المسرح الفن الحى والمشهد المباشر بين الفنان وجمهوره.

تفعيل التعاون المشترك والدائم بين سلطنة عُمان ومصر

من جانبها كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة قد أصدرت قرارا بالموافقة على سفر أعضاء العرض المسرحى «شقة للبيع» التابع لمسرح نقابة المهن التمثيلية إلى السلطنة والنص من تأليف عمرو عبده دياب، ومن إخراج مصطفى سليمان. وقالت الدكتورة هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، إن القرار صدر فى إطار الاهتمام بتفعيل التعاون المشترك والدائم بين سلطنة عُمان ومصر، وتلبية للدعوة الموجهة إلى مصر من المهرجان فى دورته الثانية. من جانبهم استقبل النقاد والجمهور بحفاوة العرض والفنانين المصريين.

الفنان سامح الصريطى: مهرجان سلطنة عُمان يسهم بشكل كبير

فى عودة الريادة للمسرح العربى

أكد الفنان سامح الصريطى رئيس لجنة التحكيم أن المهرجان يسهم بشكل كبير فى عودة الريادة للمسرح العربى. وثمّن مشاركة مجموعة من العروض المتميزة فى فعاليات المهرجان خلال ثانى دوراته، وأضاف أن السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان أعرب عن سعادته بمشاركة العرض المسرحى المصرى «شقة للبيع» فى فعاليات المهرجان.