السعودية تشارك فى معرض القاهرة للكتاب بجناح يليق بتاريخها

كتبت - منار السويفى:

تشارك المملكة العربية السعودية فى فعاليات الدورة الـ50 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بجناح يليق بحجم تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية، ويهدف الجناح للتعريف بالحركة العلمية والثقافية والنهضة الاقتصادية والعمرانية التى تشهدها المملكة فى ظل رؤية 2030.

يعرض الجناح السعودى نماذج مختارة من التراث السعودى، ومجسمات للتوسعات فى الحرم المكى الشريف، وتوضيح ما تقدمه المملكة من جهد ومال

لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزوار.

ويعتبر جناح المملكة العربية السعودية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب أكبر الأجنحة المشاركة من حيث المساحة، حيث يضم عددا كبيرا من دور النشر الأهلية وجهات حكومية ممثلة فى بعض الوزارات والهيئات والجامعات والمكتبات العامة، كما يحتوى على عدد كبير من الإصدارات

والكتب السعودية المتميزة، بالإضافة إلى تنظيم برنامج ثقافى ومعرض للفنون التشكيلية واللوحات التى تقدم تراث المملكة فى صورة رائعة.

​​وحظى جناح المملكة العربية السعودية، بإقبال كبير من رواد المعرض من مختلف الجنسيات، وسط إشادات بما يحتويه الجناح من كتب قيمة تبرز الحراك الثقافى والنهضة العلمية والأدبية والفكرية التى تعيشها المملكة.

ولفتت عناوين الكتب والإصدارات المتنوعة لدور النشر والجامعات المشاركة بصالة العرض، اهتمامات الزائرين خاصة الكتب الدينية والثقافية التى تتميز دون غيرها بالتحقيق والتوثيق الجيد.