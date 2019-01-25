ترامب يعد إعلانًا للطوارئ لتجاوز الكونجرس

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نقلت شبكة "سي.إن.إن"عن وثائق داخلية، أن البيت الأبيض يعد إعلانا للطوارئ قد يصدره الرئيس دونالد ترامب كوسيلة لتجاوز الكونجرس إذا أصر المشرعون على رفض تمويل الجدار العازل مع المكسيك.
وقال مسئول في الحكومة للشبكة الإخبارية إنه جرى تحديث مسودة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد في الأسبوع الماضي. وذكرت "سي.إن.إن" أن مستشاري ترامب لا يزالون منقسمين بشأن القضية.
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي قدمت فيه مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي اقتراحا لمجلس الشيوخ من شأنه أن يفتح مؤقتا الحكومة الأمريكية، المغلقة جزئيا منذ 34 يوما بسبب إصرار ترامب على طلب تمويل الجدار عند الحدود الجنوبية للبلاد.
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