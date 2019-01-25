إطلاق سراح روجر ستون المستشار السابق للرئيس الأمريكي ترامب بكفالة مالية

روجر ستون

وكالات

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن القضاء الأمريكي أطلق سراح روجر ستون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكفالة مالية قدرها 250 ألف دولار.



يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ألقى القبض صباح اليوم على روجر ستون المستشار السياسي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منزله بولاية "فلوريدا" الأمريكية، في إطار

التحقيقات التي يقودها المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2016.



وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أنه تم توجيه 7 تهم لستون، منها عرقلة العدالة، والإدلاء ببيانات كاذبة والتأثير على الشهود.