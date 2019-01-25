الشرطة الكندية تلقي القبض على شخصين ضمن تحقيق مرتبط بالأمن القومي

الشرطة الكندية

وكالات

أعلنت الشرطة الكندية اليوم الجمعة إلقاء القبض على شخصين كجزء من تحقيق مرتبط بالأمن القومي يتضمن العديد من وكالات الشرطة بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي.



وأكدت شرطة الخيالة الكندية الملكية، في بيان اليوم، القبض على شخصين بعد مداهمة منزلين في "كينجستون" في مقاطعة "أونتاريو".

وقال مسؤول حكومي رفيع إن الأمر يتعلق بالأمن القومي ولا يوجد أي تهديد للسلامة العامة.



وقال وزير السلامة العامة رالف جودال، في بيان، إن شرطة الخيالة الملكية الكندية وشركاء الشرطة الآخرين "اتخذوا إجراءات في كينجستون في أونتاريو استنادا إلى معلومات موثوقة، لضمان السلامة العامة".



وأضاف أن الحكومة الكندية تراقب باستمرار جميع التهديدات المحتملة، ولديها إجراءات صارمة للتعامل معها.



وكانت طائرة مراقبة صغيرة حلقت على علو منخفض في سماء كينجستون طوال الأسابيع القليلة الماضية.



وقال أمين الذهابي والد عز الدين الذهابي، وهو أحد الشخصين المعتقلين، إنه تم اعتقال ابنه (20 عاما) في إطار ما يعتقد أنه تحقيق مرتبط بالإرهاب، وفقا لشبكة "سي بي سي" الكندية.