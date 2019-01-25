كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 110 آلاف لاجئ سوري عادوا خلال 6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد أكثر من 110 آلاف سوري إلى وطنهم خلال آخر ستة شهور، من بينهم أكثر من ألف وصلوا من لبنان والأردن في الساعات الـ24 الأخيرة، حسبما أفاد بيان صدر اليوم عن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا.

ووفقاً للبيان، عاد أمس 465 لاجئاً من لبنان و634 آخرون من الأردن إلى البلد العربي، مشيراً إلى أن أكثر من نصفهم من الأطفال، وهو رقم قياسي.

وفي الساعات الـ48 السابقة، تمكن ألف و224 نازحاً من عبور الحدود، من بينهم 623 طفلاً، ما يأتي في ظل تراجع حدة الاشتباكات.

وقد تم تنسيق عملية العودة من قبل السلطات السورية والبلدان المعنية، وهو ما حظي بدعم الأمم المتحدة والجيش الروسي.

يذكر أن من بين 6.6 ملايين نازح سوري في 45 بلد في العالم، أعرب 1.7 مليون عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم الأصلي