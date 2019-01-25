كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير يرصد جرائم إيران بحق المعارضة في 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت قناة "مداد نيوز"، أبرز جرائم إيران بحق المعارضة في طهرات خلال عام 2018 م.



ووفقا للتقرير الذي بثه، اليوم الجمعة أن نظام الملالي يدعم خلايا الإرهاب في معظم انحاء العالم، مما أوقعه تحت طائلة العقوبات الأمريكية فإنهار اقتصاد البلاد وانفجرت الاحتجاجات في طهران.



وبحسب ما ذكرته منظمة العفو الدولية، "الملالي" شن حملة كبيرة على المعارضة في 2018؛ واعتقل 7 آلاف شخص وتوفى بينهم 9 معتقلين في ظروف غامضة، وحكم على المئات بالسجن والجلد.



وذكر التقرير أن النظام قتل أكثر من 26 متظاهرا بعدما فرقت سلطات "الملالي" المظاهرات السلمية بالذخيرة الحية، كما لم تنج الأقليات العرقية والدينية من بطش "الملالي".



يذكر أن سلطات النظام الإيراني اعتقلت صحفيين ومحامين ونشطاء من الأقليات ومعارضين للحجاب، بحسب تقارير دولية.