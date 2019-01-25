كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تؤيد عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة، دعمه لطلب الولايات المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا.

وأعرب ماس عن تأييده لدعوة واشنطن لعقد جلسة طارئة غداً السبت.

ومن غير الواضح ما إذا كانت روسيا والصين ستدعمان طلب عقد الاجتماع.

ويمكن أن يحضر ماس الذي يزور نيويورك حالياً بمناسبة أول شهر لألمانيا في عضوية مجلس الأمن الدولي، التي تستمر لمدة عامين، جلسة فنزويلا بنفسه إذا ما تمت الموافقة على عقدها.

وقال ماس إنه "ليس من المتوقع الحصول على نتيجة ملموسة من الاجتماع، ولكنه سيشكل بداية لانخراط مجلس الأمن في الأزمة السياسية التي تعصف بفنزويلا".