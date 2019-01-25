كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 4 وإصابة 2 بعد اصطدام طائرتين في جبال الألب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب اثنان بعد اصطدام طائرة سياحية بطائرة هليكوبتر بمنطقة فالي داوستا في جبال الألب.
وقال أحد ممثلي الطوارئ المحلية لـ"سبوتنيك" إنه كان ستة أشخاص على الأقل على متن الهليكوبتر والطائرة السياحية، التي سقطت قرب نهر راتور الجليدي في جبال الألب الإيطالية، في وادي لا تويلي العميق.
وكانت الطائرة السياحية والطائرة الهليكوبتر تطيرا على ارتفاع عشرة آلاف قدم في وقت وقوع الحادث، وقد هرعت طائرة هليكوبتر مع فريق إنقاذ جبال الألب ومسعفون على متنها إلى موقع الحادث.
وقال فيلق الإنقاذ الوطني لجبال الألب إن جهود البحث والإنقاذ جارية.
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