كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسيون أمريكيون يغادرون سفارة واشنطن في كاراكاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر بعض دبلوماسيي الولايات المتحدة السفارة في كاراكاس للمطار، اليوم الجمعة، في قافلة مرافقة من قبل الشرطة، بعد أن قطع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العلاقات مع واشنطن وأمر أفراد القوات الأمريكية بالخروج.

وكانت قد أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بعض العاملين بالحكومة الأمريكية بمغادرة فنزويلا، وقالت إن على المواطنين الأمريكيين التفكير في مغادرة تلك الدولة.

ووفقًا لـ"رويترز" فإنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت جرينتش) غادرت قافلة من مركبات الخدمات الرياضية مصحوبة بدراجات نارية تابعة للشرطة ومركبات بها أضواء تومض على طريق كاراكاس السريع في اتجاه المطار.