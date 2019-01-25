كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. نيكولاس مادورو يعقد مؤتمرا صحفيا في القصر الرئاسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مؤتمرًا صحفيًا في قصر الرئاسة في كاراكاس وسط الأزمة السياسية الجارية في البلاد. ونيكولاس مادورو مستعد لمواصلة الحوار مع المعارضة، بعد رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو ووصف تنصيب مادورو في 10 يناير غير شرعي وإعلان نفسه رئيسًا مؤقتًا. واعترفت الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وبنما وباراغواي وبيرو بأن جوايدو هو رئيس البلاد المؤقت.

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