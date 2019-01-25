كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تصادق على حكم ذاتي لمسلمي مينداناو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادقت لجنة الانتخابات في الفلبين اليوم الجمعة، على قانون إقامة منطقة ذات حكم ذاتي جديدة للمسلمين في إقليم مينداناو جنوب البلاد، بعد استفتاء جرى في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واختار حوالي 83% من أكثر من 1.84 مليون شخص صوتوا يوم الإثنين الماضي في 5 مقاطعات، فيما يعرف حالياً بإقليم مينداناو المضطرب، ذي الغالبية المسلمة، التصديق لإقامة منطقة بانجسامورو الجديدة ذات الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو، وأضافت لجنة الانتخابات أن مدينة كوتاباتو بجنوب البلاد التي لم يتم تضمينها في الإقليم الحالي الذي يتمتع بحكم ذاتي، قد صوتت لصالح الانضمام للكيان الجديد.

ويعد إقامة منطقة بانجسامورو ذات الحكم الذاتي بنداً رئيسياً من اتفاق سلام تم التوقيع عليه عام 2014 بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية، أكبر مجموعة إسلامية متمردة في البلاد.

ومسلمو الفلبين أقل من 10% من السكان، الذين يشكل المسيحيون الكاثوليك أغلبتهم، وكثيراً ما اشتكى المسلمون هناك من تجاهل الحكومة الوطنية لهم، وشهدت عملية التنمية في مناطقهم في مينداناو عراقيل جراء عقود من أعمال العنف، بسبب التمرد الانفصالي للمسلمين، ما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص.