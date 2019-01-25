الملك محمد السادس يستقبل وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرغي لافروف

استقبل الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية بفدرالية روسيا، سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وكشف بلاغ للديوان الملكي، أن زيارة الوزير الروسي “في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية وفدرالية روسيا”.

ونقل وزير الشؤون الخارجية الروسي للملك، رسالة صداقة وتحيات من فلاديمير بوتين، رئيس فدرالية روسيا.

وأوضح بلاغ الديوان الملكي، أن الرئيس الروسي نوه بالريادة الإقليمية والدولية الملك محمد السادس.