لافروف يطمئن المغرب: لا يمكن لروسيا أن تدعم أي مبادرة تخدم مصلحة طرف على حساب آخر

مباشرة بعد استقباله من طرف الملك محمد السادس، بعث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إشارات مطمئنة للمغرب، بخصوص تعاطي بلاده مع قضية الصحراء المغربية، رغم علاقتها التاريخية بالجارة الجزائر.

وقال لافروف، خلال ندوة صحافية له، أجراها رفقة نظيره المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده لا يمكن أن تدعم أي مبادرة تخدم مصلحة طرف على حساب آخر، في إشارة إلى التعاطي الروسي مع القرارات الصادرة بخصوص الصحراء المغربية، مؤكدا على التفاهم الكبير بين روسيا وبعثة المغرب في الأمم المتحدة.

لافروف عبر عن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية، حيث قال إن المغرب، يتفق مع روسيا على احترام المواثيق الدوليك والقانون الدولي، كما وجه دعوة لضرورة حل قضية الصحراء، بحل قال إنه “يجب أن يُرضي جميع الأطراف، معتبرا أن تطور المنطقة مرتبط بحل قضية الصحراء”.

الوزير الروسي، الذي ربط في كلمته بين قضية الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية، دعا إلى حل القضية الوطنية بما يتماشى مع القرارات الدولية، وفي أقرب وقت ممكن.