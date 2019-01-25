الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية يضع “فيتو” ضد ابن كيران

كشفت تدوينة لعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، أن الموقع الإلكتروني للحزب، لم ينشر أي مادة حول كلمة ابن كيران الأخيرة، التي نشرها مرافقه الشخصي، فريد تيتي، في حسابه في “فايسبوك”.
واعتبر القيادي في “البجيدي” أن عدم نشر موقع حزبه لأي مادة حول كلمة ابن كيران، أمر مؤلم، خصوصا أن موضوع الكلمة تحول إلى حملة إعلامية، استهدفت ابن كيران في نزاهته، ومصداقيته، في إشارة إلى موضوع استفادته من معاش استثنائي.
وأضاف حمورو في تدوينته “عجيب وكأن عبد الإله بن كيران لم يكن في يوم من الأيام أمينا عاما لحزبنا، ولم يكن رئيسا للحكومة باسم حزبنا، أو ربما كان كذلك باسم حزب آخر يراد نسيانه”.
وسجل متتبعون لموقع حزب العدالة والتنمية أن البوابة الرسمية للحزب، لم تعد تنشر أي أخبار تخص الأمين العام السابق، عبد الإله بن كيران، مؤكدين أن الموقع، الذي تولى إدارته مصطفى بابا، رفض نشر مادة حول كلمته، التي ألقاها في جنازة والدة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفي الرميد، إلى جانب مواد إخبارية أخرى تتعلق به.
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