نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 21) بيتار تل أبيب الرملة (3-0) أخاء الناصرة هبوعيل إكسال (0-0) هبوعيل بيتح تيكفا أبناء اللد (0-1) هبوعيل مرمورق رحوفوت الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 17) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (1-5) هبوعيل آسي غلبواع هبوعيل باقة الغربية (4-0) هبوعيل القدس الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 17) شمشون كفر قاسم (1-2) مكابي شعراييم مكابي هكواح رمات غان (0-1) النادي الرياضي كفر قاسم الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 19) بيتار بيتح تيكفا (3-4) اتحاد أبناء جت عيروني بيت دغان (1-0) هبوعيل كفر قاسم شمشون أبناء الطيبة (2-2) مكابي بيتح تيكفا هبوعيل كفر برا (1-1) شباب الطيبة أبناء يافا (0-2) شمشون تل أبيب الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 19) عيروني كسيفة (2-1) بيتار كريات غات الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 19) اتحاد أبناء مجد الكروم (2-3) بيتار نهاريا أبناء كابول (0-2) مكابي معلوت ترشيحا شباب طمرة (2-0) أبناء الجولان والجليل هبوعيل البعينة (3-2) أخاء عكا الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 19) أبناء كفر قرع (1-1) مكابي عرب النجيدات هبوعيل طيرة الكرمل (2-1) هبوعيل صندلة أبناء عرعرة عارة (1-1) هبوعيل بيت شان أبناء الرينة (4-0) هبوعيل رموت منشيه أخاء إكسال (1-1) اتحاد أبناء باقة الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 16) مكابي كريات يام (7-0) شباب الكعبية الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 16) الأخوة الفريديس (1-1) هبوعيل كريات يام أبناء قلنسوة (3-2) بيتار بردس حنا الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 16) شباب رهط (0-0) مكابي عراد شباب الهواشلة (0-7) هبوعيل مرحافيم الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 18) هبوعيل بردسية (0-1) هبوعيل قلنسوة مكابي كفار يونة (3-0) هبوعيل جلجولية شباب الطيرة (2-0) بني رعنانا الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 18) مكابي العرامشة دنون (2-4) هبوعيل نهاريا

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