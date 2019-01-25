انت الان تتابع تفاصيل خبر شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في غزة والضفة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 08:21 مساءً - استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أحدهما شرق رفح جنوبي قطاع غزة، والآخر في بلدة سلواد شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وفي غزة أكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، "استشهاد المواطن إيهاب عطا الله عابد (٢٥ عاماً) برصاص قوات الاحتلال، خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار".

وقال القدرة في تغريدة على "تويتر": "إن 22 مواطناً أصيبوا برصاص الاحتلال في الجمعة الـ44 لمسيرات العودة، بينهم 14 طفلاً بإصابات مختلفة، إضافة إلى استهداف سيارة إسعاف بقنابل الغاز".

وفي رام الله، أكدت وزارة الصحة هناك أنها تلقت بلاغاً من الارتباط الفلسطيني (تابع للسلطة) باستشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد قرب بلدة سلواد، في حين أصيب آخر باليد، وتم نقله لمجمع فلسطين الطبي.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتيين قرب شارع (60) الاستيطاني، ما أدى لإصابة أحدهما بجروح خطيرة وجرى نقله بواسطة سيارة إسرائيلية إلى جهة مجهولة، ثم أعلن عن استشهاده، في حين أصيب آخر بجروح.