انت الان تتابع تفاصيل خبر إلهان عمر: ترامب دعم الانقلاب في فنزويلا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 08:21 مساءً - قالت النائبة في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر: إن "الانقلاب المدعوم من قبل الولايات المتحدة في فنزويلا لن يكون حلاً للمشكلات التي يواجهها الشعب الفنزويلي".

وعلقت "عمر" أول نائبة مسلمة محجبة، في تغريدة نشرتها أمس الخميس على حسابها في "تويتر"، على اعتراف واشنطن بإعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو نفسه "رئيساً مؤقتاً" للبلاد.

واعتبرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يسعى لجعل المعارضين اليمينيين المتطرفين في فنزويلا بالمقدمة".

وأشارت "عمر" إلى أن "هذه المساعي من شأنها تأجيج العنف هناك، ودفع المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار".

وشددت على أن الانقلاب المدعوم أمريكياً لن يكون حلاً للمشكلات المفزعة التي يواجهها الفنزويليون، مضيفة: "علينا دعم مساعي المكسيك، وأروغواي، والفاتيكان من أجل التوصل لحوار سلمي هناك".

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً إثر إعلان غوايدو نفسه "رئيساً مؤقتاً" للبلاد، الأربعاء الماضي، وعقب ذلك أعلن الرئيس نيكولاس مادورو قطع العلاقات مع واشنطن، متهماً إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.