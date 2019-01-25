شكرا لقرائتكم خبر عن " الأوروبي" يوافق على الاسم الجديد لمقدونيا والان نبدء بالتفاصيل

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم باعتماد البرلمان اليوناني نهائياً موافقته على التسمية الجديدة لجمهورية مقدونيا الشمالية .

وقال بيان تم التوقيع عليه من قبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكل من مفوضة الشؤون الخارجية ومفوض شؤون الجوار : إنهم يرحبون بالخطوة الحاسمة بالتصديق على اتفاقية بريسبا، التي اتخذها البرلمان اليوناني اليوم .

وأضاف البيان أنه ومنذ البداية،أيد الاتحاد الأوروبي الاتفاق التاريخي الذي وقعه رئيسا الوزراء اليوناني تسيبراس و المقدوني زاييف، بعد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

واوضح أن الأمر تطلب شجاعة سياسية وقيادة ومسؤولية من جميع الأطراف لحل أحد أكثر الخلافات الراسخة في المنطقة.