شكرا لقرائتكم خبر عن " الأوروبي" يوافق على الاسم الجديد لمقدونيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال بيان تم التوقيع عليه من قبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكل من مفوضة الشؤون الخارجية ومفوض شؤون الجوار : إنهم يرحبون بالخطوة الحاسمة بالتصديق على اتفاقية بريسبا، التي اتخذها البرلمان اليوناني اليوم .
وأضاف البيان أنه ومنذ البداية،أيد الاتحاد الأوروبي الاتفاق التاريخي الذي وقعه رئيسا الوزراء اليوناني تسيبراس و المقدوني زاييف، بعد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.
واوضح أن الأمر تطلب شجاعة سياسية وقيادة ومسؤولية من جميع الأطراف لحل أحد أكثر الخلافات الراسخة في المنطقة.
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