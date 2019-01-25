باحث ليبي لـ"العين الإخبارية": مشروع الإخواني "الصلابي" لا يؤمن بالجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس منظمة سلفيوم للدراسات والأبحاث في ليبيا جمال شلوف إن تركيا تعتمد على ليبيا كمصدر اقتصادي عبر نهب ثرواتها.

وأشار شلوف في حوار خاص لمراسل "العين الإخبارية" في طبرق، إلى أن الدولة العثمانية خلال فترة احتلالها ليبيا لم تهتم مطلقا بالجانب الديني كما تزعم، لكنها كانت تسعى لنهب ثروات ليبيا، مؤكدا أن الحركة السنوسية هي التي عملت على تعريف الليبيين بأمور دينهم الإسلامي.



وطرح الإخواني الليبي علي الصلابي المقيم في تركيا مشروعا جديدا تحت مسمى "السلام والمصالحة"، كذريعة لعودة تمكين الإخوان من مؤسسات الدولة الليبية.



وأكد شلوف أن تركيا تسعى لإعادة السيطرة على الاقتصاد الليبي عبر العناصر الإخوانية، وذلك بالترويج لفكرة إعادة إحياء الخلافة العثمانية والسلطنة مجددا.







وأوضح شلوف أن مشروع ما يسمى "السلام والمصالحة" الذي يسعى إليه الإخواني الليبي علي الصلابي لضم قيادات من النظام الليبي السابق ومؤيدي ثورة 17 فبراير، مؤكدا أن مشروعه انتخابي للترويج للجماعة وتكرر منذ سنوات عبر حزب الوطن السلفي الذي يقوده الإرهابي عبدالحكيم بلحاج، مؤكدا أن الأخير طرح مبادرة مشابهة لرؤية الصلابي وتسترت خلف أهداف ثورة 17 فبراير، مؤكدا أن حزب الوطن الذي كان يجمع الصلابي وبلحاج فشل تماما ولم يحصل على أية مقاعد في المؤتمر الوطني العام، وهذا يؤكد ابتعادهما عن الشارع وعدم درايتهما بما تريده القواعد الشعبية.



وأكد شلوف أن القائمين على مشروع الإخواني علي الصلابي يحاولون دراسة العقلية الانتخابية للناخب الليبي، كي يتمكنوا من التركيز على عدة أمور، منها التحالف مع النظام السابق والمكون الاجتماعي، وما له من تأثير في العملية الانتخابية.



وأشار إلى أن مشروع الإخواني علي الصلابي يشبه مشروع ليبيا الغد الذي أطلقه سيف الإسلام القذافي منذ أكثر من 10 سنوات، لكن مشروع الصلابي عبارة عن 130 صفحة خالية من المصالحة الوطنية بشكلها الحقيقي، بل اختصرت لتكون في 3 صفحات فقط، أما الباقي فهو مشروع انتخابي يمثل إعادة تدوير للإسلام السياسي الليبي مجددا عبر حلفاء جدد وهم النظام السابق والمكون الاجتماعي.



مشروع مشبوه

الباحث الليبي رأى أن مشروع الصلابي هدفه الوصول إلى السلطة، فهم يوضحون عبر مشروعهم المقدم أنهم يريدون الوصول إلى السلطة ومن ثم تحقيق المصالحة الوطنية، فعند مقارنة شروط رئيس الدولة وعضو البرلمان تجد أن لرئيس الدولة 6 شروط فقط، بينما عضو البرلمان يحتاج لـ 21 صفة حسب مشروعهم، وأهم صفة فيها "أن يكون فاعلا في قومه".

وأبدى شلوف استغرابه من انسياق بعض مشائخ المنطقة الشرقية الليبية وراء مشروع الإخواني علي الصلابي بحجة المصالحة الوطنية، وأضاف قائلا "المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، علما بأن قيادتنا الاجتماعية لدغوا من ذات الجحر سبعون مرة".





وأضاف شلوف "الغريب في مشروع الصلابي أنهم يتحدثون على رؤى وعن دولة الدستور ودولة القانون والمواطنة، في حين أنهم يناقضون أنفسهم فكيف يمكن تطبيق هذه الرؤى وقد اشترطوا لعضو البرلمان أن يكون فاعلا في قومه فدولة المواطنة هي دولة المساواة".



واستغرب شلوف من وصف المشروع الإخواني للدولة المدنية في أسطر قليلة جدا، حيث إن الدولة المدنية التي ترفض العسكرة ولا تكون دولة دينية كدول الغرب في العصور الوسطى، أما دولة كالخلافة التركية التي جهلت الليبيين في فترات كبيرة وأعاقت التنمية هم لا يمانعون بها وهم لا يمانعون حتى بدولة دينية تعتمد على الخلافة مثل داعش.



السم بالعسل

أكد شلوف أن "استشهاد الإخواني علي الصلابي بالكثير من آيات القرآن وأحاديث السنة النبوية وسيرة النبي محمد وصحابته يعد تغليفا جميلا وبراقا للسم، فدولة داعش كانت كثيرة الاستشهاد بالآيات وتريد عودة الخلافة الإسلامية لكنها كانت تمارس سلوكيات قطع الرؤوس".



وأضاف شلوف: "في مقدمة مشروع الصلابي استشهد بفتح مكة وكيف عفى الرسول عن قريش واستشهد بكثير من مواقف الصحابة، ثم استشهد بمشروع التصالح في الجزائر.. وهنا نتساءل من الذي أوصل الجزائر لتلك السنوات القاتمة أليس التيار الإسلامي الذي يتزعمونه الآن؟ أليس هم من سمحوا بقيام قاعدة المغرب الإسلامي؟ أليس هم من وجد الإرهاب في جنوب الجزائر؟.. كل هذا وأكثر سببه هؤلاء والآن يغلفون السم بالعسل عندما يتحدثون عن السيرة النبوية والآيات والأحاديث في مقدمة مشروعهم".



وأوضح أن الإخوان لا يعترفون بالجيش الليبي بشكله الحالي ولا بالحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن مشروع الصلابي تحدث عن مكافحة التطرف فكريا فقط، وأن جماعة الإخوان لا يريدون جيشا وطنيا قويا ويحاولون تطبيق نموذج الخلافة التركية".





واتهم شلوف البعثة الأممية في ليبيا بتجاوز كل الخطوط، فهي في الأصل بعثة استشارية ثم عن طريق مجلس النواب الليبي الذي طلب منها التدخل لتكون وسيطا بين الأطراف المتنازعة عن السلطة.

وأكد أنها تحولت من وسيط إلى الفارضين للاتفاق السياسي ومن ثم إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي باعتبار الاتفاق السياسي هو الوحيد المعترف به، وأخيرا أصبحت التجاوزات تتزايد من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، منتقدا عدم تطبيق اتفاق الترتيبات الأمنية الذي يهدف لإخراج المليشيات المسلحة من طرابلس وجمع السلاح.

