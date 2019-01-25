الان تتابع رئيس البرلمان الليبي: تركيا وقطر والإخوان يعرقلون إجراء الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

صرح عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي إن جماعة الإخوان وتركيا وقطر يعرقلون الانتخابات في البلاد، وأن الشعب الليبي يدرك جيدا أهمية إجراء العملية الانتخابية في البلاد.

وقال رئيس البرلمان الليبي، في تصريحات صحفية الجمعة، إن حل الأزمة الليبية يكمن في استبدال الأشخاص الذين يحكمون البلاد، موجها انتقادات لاذعة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، معتبرا الأخير منحازا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وأشار صالح إلى أن مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، واتخذ كل القرارات اللازمة لبناء دولة المؤسسات والقانون، أولها إحالة قانون الاستفتاء للمفوضية العامة للانتخابات لإجراء الاستفتاء، وسماع رأي الشعب الليبي في هذا الدستور، متوقعا إجراء الاستفتاء على الدستور نهاية فبراير/شباط المقبل.

وبشأ، إمكانية إجراء استفتاء الانتخابات في ليبيا، أكد إمكانية إجراء العملية الانتخابية حال وقفت بعثة الأمم المتحدة مع تلك الرغبة، مشيرا إلى أن نتيجة الاستفتاء التي أجرتها البعثة الأممية أفادت بأن أكثر من 80% من الشعب الليبي يريدون الانتخابات.

وأكد صالح أن المليشيات المسلحة في طرابلس ومصراتة مدعومة من بعض الدول ومن الحكومة في طرابلس، وأن خطاب غسان سلامة نفسه قال إن الحكومة تدفع مرتبات لهؤلاء، ولو كانت هناك نية مخلصة وتنبيه لحكومة الوفاق وإعلان من بعثة الأمم المتحدة، فإن المسار الصحيح للوصول للسلطة في ليبيا سيكون هو الانتخابات، أما إذا كانت هناك عرقلة وتدخلات كما يحدث الآن فلن تتم.