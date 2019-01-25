الان تتابع القبض على مستشار ترامب السابق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
ذكر تلفزيون (سي إن إن) الأمريكي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ألقى القبض صباح اليوم على روجر ستون المستشار السياسى السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منزله بولاية “فلوريدا” الأمريكية، في إطار التحقيقات التي يقودها المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2016.
وافادت وسائل إعلام أمريكية أنه تم تحرير المستشار السابق للرئيس ترامب روجر ستون بكفالة بعد القبض عليه
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