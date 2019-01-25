الان تتابع اليمن.. مقاتلات التحالف تدك مواقع ميليشيا الحوثي في حجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت 8 غارات جوية عنيفة على مواقع ميليشات الحوثي الانقلابية بمحافظة حجة.

وقالت إن عدة مناطق بمديرية حجور تشهد مواجهات ضارية بين رجال القبائل والميليشيات.