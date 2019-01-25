الان تتابع عاجل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استشهد مساء اليوم، شاب وأصيب آخر، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة إنها تلقت بلاغًا من الارتباط الفلسطيني باستشهاد مواطن “لم تعرف هويته بعد” قرب بلدة سلواد، وأصيب آخر باليد تم نقله لمجمع فلسطين الطبي برام الله.
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