شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يحض مجلس الأمن على الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم (الجمعة) إن الوزير مايك بومبيو سيدلي بإفادة أمام مجلس الأمن الدولي غدا (السبت) بشأن التطورات في فنزويلا، مشيرة إلى أنه سيحث الدول الأعضاء على الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

ويعقد اجتماع مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة عضوا بناء على طلب الولايات المتحدة بعدما اعترفت واشنطن وعدد من دول المنطقة بغوايدو رئيسا لفنزويلا وحثت الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي.

وتعارض روسيا طلب مجلس الأمن.