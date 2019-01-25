شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تعلن «انتهاء الخطر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (فرانكفورت)

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم (الجمعة) انتهاء الخطر بعد أن أجلت 500 راكب من قطار بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وقال متحدث إن الشرطة أوقفت القطار الفائق السرعة، الذي كان مسافرا من زوريخ في سويسرا إلى مدينة كيل في شمال ألمانيا، في محطة سود بفرانكفورت بعد أن تلقت تهديدا عبر الهاتف بوجود قنبلة.

لكنه أضاف أن الشرطة لم تعثر على قنبلة أثناء تفتيش القطار في المحطة بالعاصمة المالية لألمانيا وأمكن للمسافرين أن يواصلوا رحلتهم.