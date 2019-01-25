شكرا لقرائتكم بومبيو سيدعو مجلس الأمن للاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الجمعة إن الوزير مايك بومبيو سيدلي بإفادة أمام مجلس الأمن الدولي غدا السبت بشأن التطورات في فنزويلا مشيرة إلى أنه سيحث الدول الأعضاء على الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

ويعقد اجتماع مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة عضوا بناء على طلب الولايات المتحدة بعدما اعترفت واشنطن وعدد من دول المنطقة بجوايدو رئيسا لفنزويلا وحثت الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي.

وتعارض روسيا طلب مجلس الأمن.