دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الشرطة الهندية تطارد «قرود تاج محل» بالنبال

شرعت الشرطة الهندية في مطاردة جحافل من القرود، تزعج الزوار في مزار تاج محل الشهير، حيث تبحث القرود عن الطعام عند مدخل المعلم السياحي الشهير؛ الذي يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر في مدينة أجرا بشمال الهند.

وفيما يقول الخبراء: «إن هناك ما بين 500 و700 قرد من فصيلة مكاك ريسوسي تعيش حول تاج محل»، فقد أوضح قائد قوة الأمن بالمنطقة (بحسب وكالة رويترز)، إن الشرطة حصلت على نبال محلية الصنع لإبعاد القرود، وأنها بدأت تشعر بالخوف بمجرد رؤيتنا نلوح بهذه النبال.

وينبه خبراء إلى أن القرود أصبحت أكثر عدوانية مع توسع المدينة، وفي نوفمبر الماضي انتزع قرد رضيعًا هنديًا (عمره 12 يومًا) من بين أحضان والدته وقتله.

وتنشر قرود المكاك ريسوسي الفوضى في نيودلهي؛ حيث تخطف الطعام والهواتف المحمولة وتقتحم المنازل وتروع السكان في العاصمة الهندية وحولها، ويبلغ عدد زوار تاج محل نحو 25 ألف زائر يوميًّا، ويرتفع العدد إلى 80 ألفًا خلال ذروة الموسم السياحي.