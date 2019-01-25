سمير الجسر: هناك محاولة جيدة وجدية من أجل تشكيل الحكومة

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ إلى أن "هناك محاولة جيدة وجدية من أجل تشكيل ​الحكومة​ ويبدو ان ​الاتصالات​ اعطت مناخاً ايجابياً سواء اكان عبر كلام رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ او رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ واعتقد أن الاجواء التفاؤلية مبنيّة على خرق تحقق، مشيراً الى ان "تعهد الحريري بالحسم في الاسبوع المقبل يغطي كل الاحتمالات".

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