رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع: قرار منع تعاطي المشروبات بالقموعة يجب ألا يأخذ أكثر من أبعاده

أوضح رئيس اتحاد بلديات ​جرد القيطع​ ​عبد الاله زكريا​، تعليقًا على قرار بلدية ​فنيدق​ منع تعاطي وبيع المشروبات في منطقة ​القموعة​، أنّ "من حيث الشكل، يجب ألّا يأخذ هذا القرار أكثر من أبعاده"، لافتًا إلى أنّ "كلّ طائفة في ​لبنان​ تراعي مبادئ وعادات وتقاليد أي طائفة أُخرى، ومنطقتنا بهويّتها الإسلامية ومن صلب عقيدتنا، تحريم هذا الأمر".

ونوّه في بيان، إلى أنّه "كثرت في الآونة الأخيرة الحوادث والإشكالات، والمادة 74 من ​قانون البلديات​ تسمح للمجلس بشخص رئيسه، ومن أجل الانتظام على الصحة والسلامة العامة، إصدار أي قرار يحافظ على ذلك مثل السكر، التسوّل ومكافحة أي أمر يهدّد السلامة العامة".