أوضح رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا، تعليقًا على قرار بلدية فنيدق منع تعاطي وبيع المشروبات في منطقة القموعة، أنّ "من حيث الشكل، يجب ألّا يأخذ هذا القرار أكثر من أبعاده"، لافتًا إلى أنّ "كلّ طائفة في لبنان تراعي مبادئ وعادات وتقاليد أي طائفة أُخرى، ومنطقتنا بهويّتها الإسلامية ومن صلب عقيدتنا، تحريم هذا الأمر".
ونوّه في بيان، إلى أنّه "كثرت في الآونة الأخيرة الحوادث والإشكالات، والمادة 74 من قانون البلديات تسمح للمجلس بشخص رئيسه، ومن أجل الانتظام على الصحة والسلامة العامة، إصدار أي قرار يحافظ على ذلك مثل السكر، التسوّل ومكافحة أي أمر يهدّد السلامة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع: قرار منع تعاطي المشروبات بالقموعة يجب ألا يأخذ أكثر من أبعاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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