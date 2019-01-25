توجّه رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، قائلًا: "عزيزي نهاد، قبل أن تقوم بكتابة معلقة المدح بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، عليك حثّه للإجابة على فضائح جريدة "الأخبار"".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مع الحكومة الجديدة، يجب أن يكون ملف إقالة هذا الضابط ومحاكمته على الطاولة. رحم الله اللواء وسام الحسن، فقد كان رجلًا وكان يميّز بين الرجال وأنصاف الرجال".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: مع الحكومة الجديدة يجب أن يكون ملف إقالة اللواء عثمان ومحاكمته على الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.