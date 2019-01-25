وهاب: مع الحكومة الجديدة يجب أن يكون ملف إقالة اللواء عثمان ومحاكمته على الطاولة

توجّه رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​نهاد المشنوق​، قائلًا: "عزيزي نهاد، قبل أن تقوم بكتابة معلقة المدح بالمدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، عليك حثّه للإجابة على فضائح جريدة "الأخبار"".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مع ​الحكومة​ الجديدة، يجب أن يكون ملف إقالة هذا الضابط ومحاكمته على الطاولة. رحم الله اللواء وسام الحسن، فقد كان رجلًا وكان يميّز بين الرجال وأنصاف الرجال".