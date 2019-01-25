اكد المسؤول الثقافي المركزي في حركة "أمل" مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله خلال القائه كلمة حركة "أمل" في احتفال تأبيني اقيم في النادي الحسيني لبلدة الغازية ان "البلد بحاجة الى قرارات حكيمة وان موضوع تشكيل الحكومة ليس ترفا سياسيا".
وأوضح عبدالله أنه "للاسف البعض يتعاطى في موضوع تشكيل الحكومة على اساس انه ترف سياسي في حين ان هذا الامر هو ضرورة وطنية، لان البلد من دون حكومة يعيش حالة ضياع وان المواطن بات يشعر بالخوف".
وشدد على "وجوب التعاطي مع مسألة تشكيل الحكومة بحس المسؤولية وليس من باب النكد الوضع في لبنان يستدعي حكمة لا متناهية"، داعيا الى "النظر نحو مصالح الناس والعمل من اجل تأمين حياة كريمة للبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: الوطن من دون حكومة يعيش حالة ضياع والمواطن يشعر بالخوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.