عبدالله: الوطن من دون حكومة يعيش حالة ضياع والمواطن يشعر بالخوف

اكد المسؤول الثقافي المركزي في حركة "أمل" مفتي صور وجبل عامل ​الشيخ حسن عبدالله​ خلال القائه كلمة حركة "أمل" في احتفال تأبيني اقيم في النادي الحسيني لبلدة الغازية ان "البلد بحاجة الى قرارات حكيمة وان موضوع ​تشكيل الحكومة​ ليس ترفا سياسيا".

وأوضح عبدالله أنه "للاسف البعض يتعاطى في موضوع تشكيل الحكومة على اساس انه ترف سياسي في حين ان هذا الامر هو ضرورة وطنية، لان البلد من دون حكومة يعيش حالة ضياع وان المواطن بات يشعر بالخوف".

وشدد على "وجوب التعاطي مع مسألة تشكيل الحكومة بحس المسؤولية وليس من باب النكد الوضع في ​لبنان​ يستدعي حكمة لا متناهية"، داعيا الى "النظر نحو مصالح الناس والعمل من اجل تأمين حياة كريمة للبنانيين".