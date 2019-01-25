أمن الدولة أوقف ثلاثة سوريين لتحريضهم أشخاص على الإنضمام الى تنظيم داعش

أوقفت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ كل من السوريين عبد الرحمن.خ، أحمد.ع ومحمد.ع، وبالتحقيق معهم إعترف الأول بإنتمائه الى تنظيم "داعش" والعمل على تحريض أشخاص للإنضمام الى التنظيم المذكور، فيما إعترف الثاني بإنتمائه الى ​الجيش السوري الحر​. تم إجراء المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا جانب ​النيابة العامة العسكرية​ بناء لإشارتها.

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