الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية لمسودة قائمة الدول التي تفرض تهديدا عليه

أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء بأن "​الاتحاد الأوروبي​ أضاف ​السعودية​ الى مسودة قائمة الدول التي تفرض تهديدا عليه بفعل تراخي السيطرة على غسل الأموال و​تمويل الإرهاب​".

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