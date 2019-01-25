مادورو: هناك حملة إعلامية دولية منظمة ضد فنزويلا هدفها الإطاحة بالسلطة

أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ "هناك حملة إعلامية دولية منظّمة ضدّ فنزويلا، هدفها الإطاحة بالسلطة المنتخَبة من الشعب"، لافتًا إلى أنّ "حكم القانون يسود في بلدنا، والمادة الخامسة تنص على السيادة الفنزويلية الّتي تعتمد على إرادة الشعب".
وبيّن في خطاب له، أنّ "وفقًا للدستور، لا يمكن نقل السلطة من شخص إلى آخر دون رأي الشعب".
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