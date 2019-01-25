رئيس كوسوفو وجّه دعوة إلى بوتين لزيارة بريشتينا

وجّه رئيس جمهورية كوسوفو، غير المعترف بها دوليًّا، هاشم ثاتشي، دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة بريشتينا.
وأكّد في تصريح صحافي، على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي الدولي، "أهمية أن نقيم علاقات طيّبة ونقوم بتنظيم اتصالات"، لافتًا إلى أنّ "المحادثة الصريحة واللّبقة الّتي جرت في باريس بيني وبين بوتين منذ شهرين، ألهمتني. وصرّح بوتين يومذاك أنّه إذا توصّلت كوسوفو وصربيا إلى اتفاق سلام بطريقة سلمية، من خلال حوار، فهو سيقبل هذه الوثيقة وسيؤيّدها".
ولفت ثاتشي، إلى أنّ "كوسوفو لم تعد تعتبر روسيا عدوًّا وتريد إقامة علاقات طبيعية، كدولتين ذات سيادة".
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