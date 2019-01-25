رئيس كوسوفو وجّه دعوة إلى بوتين لزيارة بريشتينا

وجّه رئيس جمهورية ​كوسوفو​، غير المعترف بها دوليًّا، هاشم ثاتشي، دعوة إلى الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، لزيارة بريشتينا.

وأكّد في تصريح صحافي، على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي الدولي، "أهمية أن نقيم علاقات طيّبة ونقوم بتنظيم اتصالات"، لافتًا إلى أنّ "المحادثة الصريحة واللّبقة الّتي جرت في ​باريس​ بيني وبين بوتين منذ شهرين، ألهمتني. وصرّح بوتين يومذاك أنّه إذا توصّلت كوسوفو و​صربيا​ إلى اتفاق سلام بطريقة سلمية، من خلال حوار، فهو سيقبل هذه الوثيقة وسيؤيّدها".

ولفت ثاتشي، إلى أنّ "كوسوفو لم تعد تعتبر ​روسيا​ عدوًّا وتريد إقامة علاقات طبيعية، كدولتين ذات سيادة".