الاناضول: حركة "فتح" تتجه لإنهاء حكومة التوافق الفلسطينية

أفاد مصدر مطلع في حركة "فتح" لوكالة "الاناضول" التركية بأن "الحركة تتجه لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، خلفًا لحكومة التوافق، إثر تعثر ملف المصالحة مع حركة "حماس"، موضحاً أن "للجنة المركزية لـ"فتح" عقدت مساء الخميس، اجتماعًا في مكتب نائب القائد العام للحركة محمود العالول، بمدينة رام الله".
وأضاف أن "اللجنة بحثت في اجتماعها ملف تشكيل حكومة جديدة، إثر تعثر ملف المصالحة مع حركة "حماس"، مبيناً أنه "جرى ترشيح أسماء قيادية في الحركة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة"، مذكراً أن "اللجنة المركزية رفعت توصياتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
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