مساعد وزير الخارجية الروسي:موسكو ستجد سبيلا للالتفاف على العقوبات

لفت مساعد وزير الخارجية الروسي الكسندر بانكين إلى أن "​روسيا​ ستواصل تعاونها مع ​ايران​ في مختلف المجالات معلنا بذلك ان ​موسكو​ ستجد سبيلا للالتفاف على العقوبات من اجل مواصلة التعاون مع شركائها في قطاع الطاقة"، مشيراً إلى أن "مساعي روسيا في هذا المجال ناجمة عن المخاطر السياسية التي تهدد التجارة".

وحول استمرار التعاون مع ايران في ظل الحظر المفروض عليها، اوضح ان "الخبرة التي اكتسبتها ايران في ظل هذه الظروف ستحظي بمزيد من الاهمية على مختلف الاصعدة بما فيها المالية".