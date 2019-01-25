الحكومة السودانية تعلن عن زيارة البشير إلى الكويت

أعلن وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة عن زيارة مرتقبة للرئيس عمر البشير، إلى دولة الكويت، مشيراً إلى أن "الزيارة تأتي في إطار جولة للبشير إلى عدة دول عربية استهلها الأسبوع الماضي بزيارة قطر".
وأوضح أن "زيارة البشير إلى الكويت تأتي أيضاً في إطار التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية والعربية خاصة القضايا التي تهم المنطقة"، مشيراً إلى أنه "سيناقش البشير في زيارته العلاقات الثنائية بين البلدين والمبادرة الكويتية لحل الأزمة الخليجية".
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