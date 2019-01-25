كشفت وسائل إعلام أميركية، أنّ "القضاء أمر بإطلاق سراح أحد مستشاري الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ السابقين روجر ستون، بكفالة قدرها 250 ألف دولار أميركي". وكان ​مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي​ "أف بي آي" قد ألقى القبض على ستون، الّذي طلب المحقّق ​روبرت مولر​ إحضاره إلى التحقيقات بشأن التدخل الروسي في ​الإنتخابات الرئاسية الأميركية​، بعد اتهامه بعرقلة إجراءات رسمية والإدلاء بشهادات كاذبة.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام أميركية: القضاء أمر بإطلاق سراح روجر ستون بكفالة قدرها 250 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.