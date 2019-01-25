نيبينزيا: سنعارض توجه أميركا بمجلس الأمن للاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

أكدالمندوب الروسي في ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​ "أننا سنعارض توجه ​الولايات المتحدة​ ب​مجلس الأمن الدولي​ للاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا ل​فنزويلا​".

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