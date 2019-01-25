أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، "تحديد يومي 13 و14 شباط، موعدا لاجتماع فلسطيني – فلسطيني في العاصمة موسكو، لتسوية التناقضات الداخلية، بمشاركة 10 فصائل"، مشيراً إلى أن "وزارة الخارجية الروسية ألزمت معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بإرسال دعوات إلى عشرة فصائل سياسية فلسطينية".
وأضاف السفير الفلسطيني: "لا توجد ردود حتى هذه اللحظة، ونحن نتابع ذلك"، مشيرا إلى أن "فلسطين ترحب بهذه الدعوة بشكل عام".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فلسطين بروسيا: 10 فصائل فلسطينية ستجتمع في 13 و14 شباط في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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