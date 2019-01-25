سفير فلسطين بروسيا: 10 فصائل فلسطينية ستجتمع في 13 و14 شباط في موسكو

أكد السفير ال​فلسطين​ي لدى ​روسيا​ ​عبد الحفيظ نوفل​، "تحديد يومي 13 و​14 شباط​، موعدا لاجتماع فلسطيني – فلسطيني في العاصمة ​موسكو​، لتسوية التناقضات الداخلية، بمشاركة 10 فصائل"، مشيراً إلى أن "​وزارة الخارجية الروسية​ ألزمت معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية ​العلوم​ الروسية، بإرسال دعوات إلى عشرة فصائل سياسية فلسطينية".

وأضاف السفير الفلسطيني: "لا توجد ردود حتى هذه اللحظة، ونحن نتابع ذلك"، مشيرا إلى أن "فلسطين ترحب بهذه الدعوة بشكل عام".