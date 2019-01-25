أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، في مؤتمر صحافي في غزة بشأن المنحة القطرية وقدرها 25 مليون دولار، أنّ "بعد أن أبلغتنا "حركة حماس" قرارها عدم قبول المنحة تحت أي شرط، وسعيا منها لرفع الضغط عن جميع الجهات، تمّ التوافق على تخصيص أموال المنحة لمشاريع إنسانية بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة".
وبيّن أنّه "سيتمّ توقيع أوّل اتفاق مع الأمم المتحدة بمبلغ 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت مدّته من 4 إلى 6 أشهر، يوم الاثنين المقبل".
وكان نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، قد رفض أمس الخميس، الدفعة الثالثة من المنحة القطرية بسبب شروط إسرائيل الّتي منعت إدخال هذه الدفعة الأربعاء، ردًّا على تجدّد إطلاق النار قرب الحدود مع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير قطر بغزة: تحويل المنحة المالية القطرية إلى مشاريع إنسانية بإشراف أممي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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