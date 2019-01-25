سفير قطر بغزة: تحويل المنحة المالية القطرية إلى مشاريع إنسانية بإشراف أممي

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار ​قطاع غزة​، السفير محمد العمادي، في مؤتمر صحافي في غزة بشأن المنحة القطرية وقدرها 25 مليون دولار، أنّ "بعد أن أبلغتنا "​حركة حماس​" قرارها عدم قبول المنحة تحت أي شرط، وسعيا منها لرفع الضغط عن جميع الجهات، تمّ التوافق على تخصيص أموال المنحة لمشاريع إنسانية بالتنسيق والتعاون الكامل مع ​الأمم المتحدة​".

وبيّن أنّه "سيتمّ توقيع أوّل اتفاق مع الأمم المتحدة بمبلغ 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت مدّته من 4 إلى 6 أشهر، يوم الاثنين المقبل".

وكان نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة ​خليل الحية​، قد رفض أمس الخميس، الدفعة الثالثة من المنحة القطرية بسبب شروط ​إسرائيل​ الّتي منعت إدخال هذه الدفعة الأربعاء، ردًّا على تجدّد إطلاق النار قرب الحدود مع غزة.