وزير الأوقاف: الإقبال على معرض الكتاب يؤكد لفظ المجتمع للأفكار المتشددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الإقبال الكثيف على معرض الكتاب هذا العام، يعد دليلًا على حرص المجتمع على التزود بالثقافة الوسطية، وعلى لفظه لكل الأفكار المتشددة والمتطرفة.

وقال جمعة- في كلمته اليوم الجمعة بالجناح السعودي في المعرض- بحضور محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب السادة الأشراف، وخالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة، وناصر الزهراني مؤسس مشروع "السلام عليك أيها النبي"، والدكتور أحمد عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ونخبة من المثقفين المصريين والعرب، إن الثقافة المستنيرة أحد أهم ركائز مواجهة التطرف، والتواصل الحضاري، مشيرا إلى أهمية السير نحو تفكيك الفكر المتشدد والتنظيمات المتطرفة.

وأوضح أن تفكيك الفكر المتطرف هو السبيل الأهم في المواجهة، مؤكدا أهمية الوقوف إلى جانب الدولة ودعم قوتها وتماسكها ووحدتها أمام هذه التنظيمات.

على صعيد آخر، أكد الوزير على متانة العلاقات المصرية السعودية، مشيرا إلى أنها تصب في صالح الأمة بأكملها، وتسهم في تحقيق أمن وسلام المنطقة والعالم.