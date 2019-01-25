إسبانيا: سنعترف بخوان جويدو إذا لم يدعُ مادورو لانتخابات في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل، إن مدريد تخطط لاتخاذ إجراءات تجاه فنزويلا حال تأكدها من عدم نية نيكولاس مادورو، الدعوة لانتخابات قريبا، مشيرة إلى أن من بين تلك الإجراءات الاعتراف برئيس البرلمان خوان جويدو رئيسا مؤقتا للبلاد لتمكين البرلمان من الدعوة للانتخابات.

ورفض الوزير - في تصريحات نقلتها صحيفة "إلبايس" الإسبانية عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأسباني - تحديد مهلة الإنذار النهائي التي سيمنحها الاتحاد الأوروبي لمادورو من أجل إجراء انتخابات في البلاد، والتي يجرى بحثها حاليا في اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي للتوصل إلى توافق بشأنها بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أنها ستكون "قصيرة بالضرورة" و"معقولة للغاية"، موضحا أن الاتحاد يناقش ربط إنذار مادورو بفترة محددة "بناء على مبادرة من الحكومة الإسبانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز أجرى محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيرهم من زعماء الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى موقف مشترك، كما التقى أمس الخميس على هامش دافوس برئيس الإكوادور لينين مورينو ورئيس كولومبيا إيفان دوكي ورئيس كوستاريكا كارلوس ألفاردو الذين طلبوا منه أن يقود مبادرة اعتراف الاتحاد الأوروبي بجويدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

واختارت بعض الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة والدنمارك الاعتراف على الفور برئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة بينما كانت دول أخرى مثل اليونان أكثر تحفظا، وبحسب مصادر نقلت عنها "إلبايس"، أردات إسبانيا الاعتراف فورا بجويدو لكنها فضلت الالتزام بالموقف الأوروبي الموحد الذي يقوم على توجيه إنذار أخير لمادورو للدعوة إلى الانتخابات.