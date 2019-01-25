نبيل فاروق يعتذر عن المشاركة في معرض الكتاب غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

اعتذر الأديب والروائي الدكتور نبيل فاروق، عن المشاركة في معرض الكتاب، غدًا السبت.

وقال "فاروق"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "كان يفترض تواجدي في معرض الكتاب غدًا السبت 26 يناير، ولكني أعاني من التهاب طارئ يجعلني غير قادر على السير ويضطرني للبقاء في الفراش يومين أو ثلاثة".

وأضاف فاروق: "أرجو قبول اعتذاري حتى تتحسن حالتلي الصحية، ويكون لناء لقاء آخر قبل نهاية المعرض إن شاء الله".

وكان الروائي والسيناريست الدكتور نبيل فاروق، أهدى روايته الجديدة، الموجودة بمعرض الكتاب 2019 "المتسلسل" للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وكتب الدكتور فاروق في الإهداء: "إلى سمو تركي آل الشيخ، فعاصفة الأفكار التي تبادلناها في جلسة مثمرة، هي التي أنبتت هذه الرواية، مع تحياتي وتقديري وشكري".

يٌذكر أن الدكتور نبيل فاروق كتب من قبل فيلم "الرهينة" لأحمد عز، ومسلسل" العميل 1001" لمصطفى شعبان.

وانطلقت الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس، حيث يقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عامًا على انطلاقه للمرة الأولى سنة 1969.

وتستمر هذه الدورة المميزة حتى الخامس من فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية كضيف شرف للمعرض وهو يحتفل بيوبيله الذهبي، ولذلك يتخذ من شخصيتي المفكر الراحل ثروث عكاشة والأكاديمية البارزة الدكتورة سهير القلماوي، علامتي دورته الاحتفالية باعتبارهما مؤسسين لهذا الكيان الثقافي الكبير.

ويشارك في هذه الدورة 748 ناشرًا عبر أجنحتهم التي يعرضون فيها إصداراتهم إلى جانب إصدارات 525 ناشرًا آخرين يشاركون عبر التوكيلات، وبذلك يصبح إجمالي عدد الناشرين المشاركين بأنفسهم والعارضين لغيرهم 1273 ناشرًا، إضافة إلى ستة من مزاولي مهنة بيع الكتب بسور الأزبكية وتشارك نحو 35 دولة في دورة العيد الذهبي، بالإضافة إلى ثلاث دول تشارك في المعرض للمرة الأولى وهي: كينيا، وغانا، ونيجيريا.