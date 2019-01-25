بالصور- تكريم أسر شهداء الشرطة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء هشام خطاب، مدير الأمن، اليوم الجمعة، أسر شهداء الشرطة ببورسعيد.

وقال المحافظ، في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بنادي الشرطة، إن مصر لا تنسى ابنائها الذين قدموا أرواحهم الطاهرة والغالية فداء للوطن، وأن التكريم الذي يقدم لهم نوع من الوفاء، لايمكن أن يقارن بحجم التضحية التي يقدمها شهداء الوطن في معارك الشرف.