بالصور - معلومات عن سمكة الشمس: ظهرت في بورسعيد وتزن 400 كيلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

فوجئ رواد شاطئ محافظة بورسعيد بظهور سمكة غريبة لفظها موج البحر، ما آثار حالة من الخوف بين المواطنين بسبب ضخامته وعدم معرفتهم إلى أي فصيل من الكائنات البحرية ينتمي.

من جانبها، كشفت إدارة محمية أشتوم الجميل أنها سمكة من نوع الشمس "Mola Mola"، وبأخذ القياسات الظاهرية لها كان وزنها يزيد على 400 كيلو جرام.. ويستعرض لكم الخليج 365 خلال السطور التالية معلومـات عن هذه السمكة وفقًا لمجلة Ichthyological Research.

1- سمكة شمس المحيط تسمى أيضاً بسمكة القمر و مولا مولا أو خفاقة البيض، و تعيش في المياه المعتدلة والاستوائية لذا توجد في أغلب محيطات العالم، وتنمو لتصبح أضخم سمكة عظمية، حيث قيست بعض الأنواع منها ما وصل إلى 5 أمتار لعرض الجسم، أما طوله فيصل إلى 6 أمتار ونصف المتر ويصل وزنها إلى أكثر من 1500 كجم، و هي غير مؤذية للإنسان.

2- الأنثى تضع عددا من البيض يبلغ 300 مليون بيضة، ويكون صغير كرؤوس الدبابيس وتبدو اليرقات الخارجة منه كنقاط صغيرة مدببة ويكون طول الواحدة ثلاثة ملليمترات ويمكن أن يصل طولها إلى نحو 10 أقدام (3 أمتار)، وتنكمش الأطراف المدببة وتأخذ هذه المخلوقات شكل القرص.

3- السمكة تكون ملقاة على سطح الماء كأنها تتشمس و تبدو للوهلة الأولى كأن نصفها الخلفي مفقود لعدم امتلاكها الزعنفة الذيلية، وجسمها مسطح افقياً، فهي تمتلك هياكلَ عظميةً مكونةً من العظام لا الغضاريف.

وتمتاز هذه السمكة بأن زعانفها الصدرية صغيرة و دائرية، و فمها صغير صعب الإغلاق، و عيونها صغيرة، و أسنانها ملتحمة لتكوِن ما يشبه المنقار.

4- تفضل سمكة الشمس أن تتغذى على الأسماك الهلامية و قناديل البحر بشكل رئيسي بالإضافة إلي الكائنات البحرية أخرى مثل: الأسماك و القشريات و اللافقاريات الكبيرة نسبياً.

5- لا تؤكل سمكة الشمس، لأن لحمها قد يحوي سموماً، وعلى الرغم من ذلك فإنها تعد طعامًا مفضلًا في بعض المناطق عبر العالم، كاليابان وتايوان بالإضافة إلى شبه الجزيرة الكورية، بينما توجد في الاتحاد الأوروبي لوائح تمنع المتاجرة وشراء وبيع الأسماك والمنتجات المشتقة من فصيلة شمس المحيط.