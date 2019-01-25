من أرشيف الشرطة.. 11 دقيقة تروي ملحمة وطنية عمرها 67 سنة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملحمة بطولية ستظل محفورة في تاريخ الوطنية، تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل، عندما وقف رجال الشرطة وأبناء الشعب المصري يد واحدة في وجه الطغاة، رافضين التخلي عن جزء غالٍ من الوطن مقدمين الشهادة على الاستسلام حتى بات يوم 25 يناير من كل عام عيد لجهاز الشرطة.

11 دقيقة -في فيديو أعده قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية- تروي أحداث معركة الإسماعيلية التي سطر فيها رجال الداخلية والفدائيون بطولة خالدة في وجه الاحتلال الإنجليزى، ليرفع لهم حتى العدو التحية على بسالتهم ورفضهم الاستسلام.

ويعد احتفال الشرطة تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم أسلحتهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

في سياق متصل، قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بالنزول إلى الشوارع مقدمين الهدايا للمواطنين المصريين، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ 67.

وشملت الهدايا حقائب هدايا عيد الشرطة للأطفال والتي تحتوي على "كتيبات إرشادية مرورية مبسطة للأطفال، كوب بلاستيك عليه شعار الشرطة، أقلام ملونة عليها شعار الشرطة، بازل للأطفال على شكل سيارة مطافئ ونجدة، مطويات دليل الوقاية من الحرائق".

ولمس رجال الشرطة فرحة المواطنين وتضامنهم معهم وسعادتهم بهم لاشتراكهم في الاحتفال معهم، وذلك بقيام المواطنين وأطفالهم بتقديم الزهور إلى رجال الشرطة المنتشرين في كافة الميادين والشوارع الرئيسية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس لأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ 67، بمقر أكاديمية الشرطة، في حضور المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق.